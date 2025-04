per Mail teilen

Ab dem kommenden Jahr müssen die rheinland-pfälzischen Kommunen weniger Flüchtlinge aufnehmen. Zudem wird die Verteilung Geflüchteter zwischen Weihnachten und Neujahr ausgesetzt.

Für die Kommunen in Rheinland-Pfalz bedeutet die Ankündigung des Integrationsministeriums eine Entlastung. Demnach werden in der letzten Dezemberwoche keine Flüchtlinge aus den Aufnahmeeinrichtungen des Landes auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung werde komplett ausgesetzt. Laut Ministerium wurden die Kommunalen Spitzenverbände, die Landrätinnen und Landräte sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister darüber informiert.

Ab Januar wird Verteilung auf 300 Personen pro Woche gesenkt

Vom neuen Jahr an sollen dann durchschnittlich 300 Menschen pro Woche aus den Aufnahmeeinrichtungen in die Kommunen verteilt werden. Derzeit sind es wöchentlich 350. Offiziell gilt die neue Regelung ab 4. Januar 2024. "Damit entlasten und unterstützen wir die Kommunen weiter bei der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten", so Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne).

Zahl des Asylsuchenden in RLP zuletzt rückläufig

Laut der Ministerin sind in den vergangenen Wochen weniger Asylsuchende nach Deutschland und damit auch nach Rheinland-Pfalz gekommen. Insofern könne auch die Verteilung auf die Kommunen reduziert werden. Binz weist aber daraufhin, dass es bei den Zahlen immer wieder Schwankungen gebe, vor allem jahreszeitlich bedingt. Die Grünen-Politikerin rechnet damit, dass wieder mehr Geflüchtete nach Rheinland-Pfalz kommen könnten, wenn der Winter vorbei ist. Um darauf vorbereitet zu sein, baue das Land seine Aufnahmekapazitäten weiter aus.

Kommunen in RLP fühlen sich mit Flüchtlingsversorgung überfordert

Viele Kommunen im Land beklagen seit Längerem, dass sie mit der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden überfordert seien. Wegen deutlich gestiegener Flüchtlingszahlen im Herbst hatte das Land zeitweise bis zu 550 Menschen pro Woche aus den Aufnahmeeinrichtungen auf die Kommunen verteilt. Ende November beschloss die Landesregierung, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2024 zusätzliche 267 Millionen Euro für die Versorgung von Flüchtlingen erhalten.