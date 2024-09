Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:50 Uhr Haßloch: Keine Minischweine im Wohngebiet Minischweine dürfen nicht in einem allgemeinen Wohngebiet gehalten werden. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt entschieden und damit eine Klage eines Ehepaares aus Haßloch abgewiesen. Die beiden halten ihre zwei Minischweine in einem Gehege in einem allgemeinen Wohngebiet in Haßloch und dort ist laut Bebauungsplan keine Tierhaltung erlaubt. Sie argumentierten, dass Minischweine Kleintiere seien und dass das Veterinäramt auch die Sauberkeit des Geheges bestätigt habe. Dennoch befand das Gericht, dass die Haltung zu Geräusch- und Geruchsbelästigungen führen kann. Sendung am Do. , 12.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:27 Uhr Bundesweiter Warntag um 11 Uhr Sirenen, Radio, Fernsehen, Apps wie KATWARN oder NINA: Heute um 11 Uhr wird beim bundesweiten Warntag wieder getestet, wie gut die Warnsysteme funktionieren. Auch eine Probewarnung über Cell Broadcast direkt aufs Handy wird es geben. Ein solcher Tag findet zum vierten Mal statt. Auch der SWR ist an das System angeschlossen und informiert grundsätzlich im Gefahrenfall über Radio, Fernsehen und Online. Im Radio hört ihr heute um 11 Uhr eine Meldung, die, ähnlich wie bei der Warnmeldung über Falschfahrer, das Programm unterbricht. Das SWR Fernsehen blendet in die laufenden Sendungen einen Text ein ("Crawl"). RLP Bundesweiter Aktionstag am Donnerstag Warntag: Wie gut funktionieren Sirenen und Warn-Apps in RLP? Schrille Alarmtöne vom Handy und heulende Sirenen: Auch in Rheinland-Pfalz werden am Donnerstag die Katastrophen-Warnsysteme getestet.

6:14 Uhr Die Verkehrslage am Morgen Wo klemmt es auf den Straßen im Land? Wenn ihr wissen wollt, wie der Verkehr auf eurer Strecke ist, schaut gerne hier vorbei, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:10 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Kuschelpullis und Jacken dürfen langsam wieder an die frische Luft. Die nächsten zwei Tage wird es herbstlich - in Temperaturen ausgedrückt heißt das: heute 10 bis 16 Grad. Dazu kommt ein Sonne-Wolken-Mix mit Schauern. So ähnlich soll es auch am Freitag werden. Für Samstag sagte Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend allerdings schon wieder mehr Sonne vorher. Video herunterladen (23,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Es ist mal wieder bundesweiter Warntag! Ab 11 Uhr schlagen wieder die Handys Alarm. Aber nicht nur das: Auch im Radio, im TV, über Lautsprecher und Durchsagen wird gewarnt. Die Bundesregierung möchte damit testen, ob im Ernstfall die Warnsysteme auch funktionieren würden. Jetzt geht's los: SWR Aktuell geht heute bei YouTube mit einem eigenen Kanal an den Start. Damit ist die Nachrichtenmarke des SWR künftig neben Instagram und Facebook auch auf einer weiteren wichtigen Nachrichtenplattform präsent. In Berlin wird das Sommerfest der Landesvertretung RLP gefeiert - erstmals mit dem neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) als Gastgeber. Rund 2.000 Gäste aus Politik, Gesellschaft, Medien und Wirtschaft werden erwartet.