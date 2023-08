per Mail teilen

Mit Musik, Schiffskorso und Feuerwerken ist am

Samstag von Spay und Braubach bis Koblenz "Rhein in Flammen" gefeiert worden. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH rechnete im Vorfeld mit rund 6.000 Gästen auf den beteiligten Schiffen und etwa 140.000 Besuchern an Land.