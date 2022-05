So reagieren Politiker aus RLP auf den Sieg der CDU

Die CDU in Rheinland-Pfalz sieht sich durch den Wahlsieg ihrer Partei um Ministerpräsident Wüst in Nordrhein-Westfalen bestätigt. Landeschef Baldauf sprach von einem "klaren Regierungsauftrag".

Chistian Baldauf gratulierte den NRW-Christdemokraten, die nach den Hochrechnungen als stärkste Kraft bei der Landtagswahl hervorgegangen sind. "Das ist ein großer Erfolg für Hendrik Wüst, für den ich mich auch persönlich sehr freue. Das Ergebnis zeigt: Die Menschen trauen Hendrik Wüst und der CDU zu, die großen Probleme dieser Zeit zu lösen, ob bei Bildung, Familie, Wirtschaft, Innerer Sicherheit, Klimaschutz oder der Bewältigung der Folgen der Pandemie", so der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef.

Die CDU-Landesregierung in Düsseldorf habe eine überzeugende Bilanz vorzuweisen, so Baldauf weiter. 400.000 neue Arbeitsplätze, 10.000 neue Lehrerinnen und Lehrer und mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger.

Gratulation von den Grünen in Rheinland-Pfalz

Auch die beiden Landesvorsitzenden der Grünen in Rheinland-Pfalz, Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes, gratulierten ihren Parteikolleginnen und -kollegen zum vorläufigen Wahlergebnis in NRW. Bunjes erklärte, der gesamte Landesverband habe einen entschlossenen Wahlkampf geführt. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen wollten, dass Grüne Politik in ihrem Land umgesetzt werde. Die Klimakrise und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hätten deutlich gemacht, "dass wir beim Umstieg auf Erneuerbare Energien keine Zeit verlieren dürfen".

Cramme-Hill ergänzte, der Aufbruch in eine klimagerechte Zukunft könne nur gemeinsam gelingen. Der Vertrauensbeweis, den die Wählerinnen und Wähler im bevölkerungsreichsten Bundesland den Grünen erteilt hätten, sei ein starkes Zeichen für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.

SPD: Wüst hat Regierungsmehrheit verloren

Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD, Marc Ruland, betonte, man müsse erst einmal das Endergebnis abwarten. "Natürlich hätten wir uns als Sozialdemokraten mehr gewünscht", so Ruland in einem ersten Statement. Gleichzeitig müsse man auch sehen, dass Wüst seine Regierungsmehrheit verloren habe. Deshalb müssten nun neue Mehrheiten gefunden werden. "Es wäre gut für Nordrhein-Westfalen, wenn eine Fortschritts-Koalition möglich ist. Aber das werden erst die Gespräche in den kommenden Tagen zeigen", so Ruland weiter.“