Protest: Verhältnis von Einwohnern und Flüchtlingen prüfen

In Kusel sind erneut Menschen mit einem Protestzug gegen die Erweiterung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge auf die Straße gegangen. 450 Menschen kamen am Mittwochabend zusammen. Man habe nichts gegen Flüchtlinge, es werde allerdings "zu viel", so Teilnehmende des Protests.