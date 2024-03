Die Stadt Trier hat in der Fußgängerzone erste Sicherheitspoller aktiviert. Fahrzeuge können dann nur noch zwischen 6 und 11 Uhr zum Be- und Entladen in die Fußgängerzone fahren. Außerhalb dieser Zeiten fahren die Poller hoch und versperren die Durchfahrt - für mehr Sicherheit in Trier.