Super-Recognizer helfen in RLP bei der Verbrechensaufklärung

per Mail teilen

Bei der Polizei in Rheinland-Pfalz sollen künftig verstärkt so genannte Super Recognizer eingesetzt werden. Das sind Menschen, die sich besonders gut Gesichter einprägen können. Innenminister Michael Ebling (SPD) und das Landeskriminalamt haben außerdem angekündigt, künftig vermehrt eine 3-D-Tatortvermessung einzusetzen. Tatortdaten werden dabei per Laserscanner erfasst und zu einem 3-D-Modell aufbereitet.