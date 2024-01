per Mail teilen

Die neu gegründete Partei Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich am Montag auch in Rheinland-Pfalz vorgestellt und dabei einen Landtagsabgeordneten präsentiert. Der Ex-Grüne Andreas Hartenfels (zuletzt parteilos) ist nun Mitglied im BSW. Die neue Partei will zur Europa- und Kommunalwahl im Juni antreten.