Wie soll Pflege in RLP künftig bezahlt werden?

Die Gesellschaft wird immer älter. Viele Menschen brauchen irgendwann Hilfe oder Pflege. Die gibt es natürlich nicht umsonst, im Gegenteil, sie wird immer teurer. Über Trends, die Zukunft und auch wie die Pflege bezahlt werden kann, darum ging es beim rheinland-pfälzischen Pflegetag am Mittwoch. Die Frage betrifft viele stationäre und ambulante Pflegedienste in ganz Rheinland-Pfalz und natürlich auch die Angehörigen. Um die Kosten in Zukunft decken zu können, bräuchte es einen mehrstelligen Milliardenbetrag, so die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.