Viele Menschen heizen schon jetzt mit Strom aus erneuerbaren Energien. Denn Öl und Gas sollen in Zukunft nicht mehr dafür genutzt werden. Der Bundestag hat mit dem Wärmeplanungsgesetz alle Städte und Kommunen zu einer Wärmeplanung verpflichtet. In Mainz beginnt der Bau des kommunalen Nahwärmenetzes mit einer Geothermieanlage, die zwei neue Gebäude in der Mainzer Innenstadt beheizen oder kühlen soll. Die Anlage ist aufwändiger in der Anschaffung, arbeitet dann allerdings CO2-frei und kostenarm.