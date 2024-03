per Mail teilen

Vor gut sechs Jahren haben die Zisterzienser das Kloster Himmerod in der Eifel verlassen. Bruder Stephan ist geblieben. Er ist der letzte Mönch in Himmerod und lebt seit 66 Jahren dort. An Karfreitag wird er 90 Jahre alt. Und er hält sich fit mit Waldläufen und Schwimmen.