Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen am Rande der Säubrennerkirmes in Wittlich ist zum genauen Hergang der Tat weiter wenig bekannt. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise, dass Täter und Opfer sich gekannt hätten. Am Samstagabend hatte die Polizei zwei tatverdächtige US-Soldaten festgenommen.