Tatverdächtiger schweigt noch immer

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 23-Jährige in Speyer schweigt der Tatverdächtige weiter. Die Frau war am Freitag in einer gemeinsamen Wohnung in Speyer erstochen worden. Sie und der Tatverdächtige seien ein Paar gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Beide lebten in Rumänien und seien nach Speyer gekommen, um auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten. Laut Staatsanwaltschaft hat auch der Tatverdächtige schwere Schnitt- und Stichverletzungen.