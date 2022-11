per Mail teilen

Es gibt in Rheinland-Pfalz vermutlich immer noch viele Menschen, die bislang gar nicht bemerkt haben, dass in Katar eine Fußball-WM begonnen hat. Man sieht es allerdings auch nicht wie sonst in den Supermarktregalen. Bei vergangenen Turnieren gab es neben den Klassikern wie Trikot, Schal und Fahne die abstrusesten Fan-Artikel. Dieses Jahr fällt die Auswahl deutlich bescheidener aus.