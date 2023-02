Mainz:

Die Nitratbelastung des Grundwassers in Rheinland-Pfalz ist nach wie vor hoch. Das gibt das Landesamt für Umwelt an.

Weil das Messtellennetz verdichtet wurde, habe sich die Bemessungsgrundlage verändert, so ein Sprecher. Der Anteil der nitratbelasteten landwirtschaftlich genutzten Fläche ist dadurch von 20 auf 28 Prozent gestiegen. Vor allem in der Vorderpfalz rund um Frankenthal und Ludwigshafen, ist die hohe Nitratbelastung auf den intensiven Gemüseanbau zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der Weinanbau am Haardtrand, sowie in der Rheinhessischen Rheinniederung und im Moseltal. Heute werde zwar weniger Dünger im Weinanbau verwendet, so der Sprecher. Allerdings könne das Nitrat noch lange im Boden verbleiben, bis es im Grundwasser gemessen wird. Deshalb seien die dort gemessenen Nitratwerte auch weiterhin über dem Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter Grundwasser. Bis 2024 will das Landesamt für Umwelt noch weitere Messtellen in Rheinland-Pfalz installieren.