Neues Hallenbad in Koblenz macht auf

Zwölf Jahre nach der Schließung des alten Stadtbads wird in Koblenz jetzt im Stadtteil Rauental das neue Hallenbad eröffnet. Das Moselbad ist nach Auskunft der Betreiber eines der modernsten und nachhaltigsten Bäder.

Immer wieder hatte sich die Eröffnung verzögert, an diesem Wochenende geht das Moselbad im Koblenzer Stadtteil Rauental endlich in Betrieb. Nach Angaben der Betreiber können die Gäste in sechs Becken schwimmen, die teilweise höhenverstellbare Böden haben; außerdem gibt es einen Sprungturm und mehrere Saunen im Innen- und Außenbereich. Der Bau des neuen Hallenbads in Koblenz hat laut Stadt etwa 48 Millionen Euro gekostet. Investiert wurde unter anderem auch in Künstliche Intelligenz, die bei einem Notfall die Bademeister alarmiert.