Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich am späten Samstagabend auf höhere Tarife für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. In Rheinland-Pfalz betrifft der neue Rahmenvertrag etwa 200.000 Menschen, bundesweit sind es rund 2,5 Millionen. Die Einigung ist gleichbedeutend mit dem Ende der Warnstreiks, an denen auch in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen tausende Beschäftigte teilgenommen hatten.