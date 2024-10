Nach einem Führungswechsel stellt sich die Grüne Jugend Rheinland-Pfalz neu auf. Sara Pasuki und Giuseppe Guzzo wurden in Mainz zur neuen Doppelspitze gewählt.

Der Wechsel erfolgte nach dem überraschenden Rücktritt der bisherigen Spitze, Paula Frings und Enrico Pereira, die sich gemeinsam mit dem Bundesvorstand zurückgezogen hatten. Während bundesweit politische Differenzen als Grund genannt wurden, erklärten die rheinland-pfälzischen Vorsitzenden, dass persönliche Gründe ausschlaggebend waren.

Stachelig und Basisdemokratisch

Sara Pasuki hob hervor, dass nun eine Basisdemokratie in den Vordergrund rücken müsse, um die Organisation nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen. Giuseppe Guzzo betonte, dass die Grüne Jugend in Rheinland-Pfalz weiterhin eine deutliche linke Ausrichtung anstrebt. Man wolle "stachelig in politischen Stürmen" bleiben. Erklärtes Ziel sei es, dass die Grünen wieder eine linke Kraft in Rheinland-Pfalz werden.