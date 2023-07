per Mail teilen

Die Nepomuk-Statue der gleichnamigen Brücke in Rech ist schon weg - der Rest der Brücke soll kommende Woche abgerissen werden. Sie wurde bei der Flut im Ahrtal 2021 schwer beschädigt. Die Statue des Heiligen Nepomuk soll künftig als Denkmal an die Katastrophe erinnern. Der Abriss der Brücke spaltet die Menschen in der Region noch immer.