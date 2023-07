Rech: Abriss der Nepomukbrücke wird vorbereitet

In Rech an der Ahr haben am Freitagmorgen die Vorbereitungen für den Abriss der Nepomukbrücke begonnen. Aus der Nepomuk-Statue und den alten Brückensteinen soll nach Angaben der Verbandsgemeinde Altenahr ein Denkmal entstehen.

Sendung am Fr. , 7.7.2023 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz