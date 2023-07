Politischer Streit um die Mainzer Unimedizin

Seit Monaten kochen die Probleme an der Mainzer Universitätsmedizin hoch, heute haben sich die Landtagsausschüsse für Wissenschaft und Gesundheit in einer gemeinsamen Sondersitzung damit befasst. Vorausgegangen war ein Brandbrief, in mehr als 40 Chefärztinnen und -ärzte davor warnten, dass die Unimedizin ihren Versorgungsauftrag nicht mehr in vollem Umfang erfüllen könne. Die CDU-Opposition macht Misswirtschaft für die Lage verantwortlich. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hielt in der Debatte dagegen, die Klinik habe noch nie soviel Geld vom Land bekommen wir derzeit. Der Streit geht weiter, im August tagt der Aufsichtsrat über die Zukunft der Unimedizin.