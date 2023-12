Nierstein bekommt eine neue Bahnbrücke

So schön das ist in Nierstein bei Mainz - die Großbaustelle an der B420 seit zwei Jahren strapaziert Anwohner und Autofahrer. An diesem Wochenende ist es besonders laut dort, denn das Großprojekt soll einen entscheidenden Schritt vorankommen: Eine neue Bahnbrücke wird eingebaut, der Zugverkehr soll erst am Montag wieder rollen. David Kerszis hat die Arbeiten in der Nacht zu Samstag begleitet: