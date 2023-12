Mitten in der beschaulichen Stadt Nierstein befindet sich seit über zwei Jahren eine Großbaustelle. An diesem Wochenende wird eine neue Brücke eingelassen. Anwohner brauchen gute Nerven.

In Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) wird am Montag gegen 5 Uhr ein entscheidender Bauabschnitt an der Großbaustelle der B420 zu Ende gehen. Dafür wird am Wochenende rund um die Uhr gearbeitet.

Die neue Brücke kommt an ihren Platz

Die neue Eisenbahnbrücke wird mitten im Ort über der Unterführung eingehoben. Dafür müssen zunächst Gleise durchtrennt werden. Danach wird die Behelfsbrücke, über die seit fast zweieinhalb Jahren Züge fahren, weggehoben.

Anschließend, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Worms, kann die neue Eisenbahnbrücke angebracht werden. Sie ist etwa 750 Tonnen schwer und wurde in den vergangenen Wochen vor Ort in Nierstein zusammenmontiert. Die alte Brücke stammte aus dem Jahr 1915.

"Zum Einsatz kommen Bagger, Betonmischer, Motorkettensäge, Vibrationsramme, Schienentrennschleifer und andere Geräte."

Das Wochenende wird laut in Nierstein

Der für den Bau verantwortliche LBM hat die Anwohnerinnen und Anwohner bereits darüber informiert, dass es am Wochenende an der Baustelle sehr laut werden kann. Außerdem wird der Bereich hell ausgeleuchtet.

Großprojekt kostet rund 22 Millionen Euro

Der Zeitplan ist eng: Bereits am Montagmorgen um 5 Uhr sollen die Züge über die neue Brücke rollen können. Man setze alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten, schreibt der LBM. Die Kosten für das umfangreiche Großprojekt belaufen sich schätzungsweise auf etwa 22 Millionen Euro.

Schienenersatzverkehr zwischen Mainz und Worms

Da wegen der Bauarbeiten am Wochenende ab Freitagabend (zirka 20 Uhr) keine Züge durch Nierstein fahren können, müssen Reisende zum Teil auf den Bus umsteigen. Nach Angaben der Deutschen Bahn betrifft das die S-Bahnen der Linie S6. Züge der Linie RE 4 oder RE 14 werden ersatzlos gestrichen.

Außerdem wird es ab kommenden Montag bis Donnerstag in Nierstein laut Deutscher Bahn eine Teilsperrung geben - und zwar von 21 Uhr bis 5 Uhr. In dieser Zeit kann es ebenfalls sein, dass man den Bus nehmen muss.

Die Bahn weist zudem daraufhin, dass sich dadurch auch die Abfahrtszeiten ändern. Die Haltestellen des Ersatzverkehrs lägen zudem nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Nach Angaben der Bahn soll der Verkehr am Montag, 4. Dezember ab 5 Uhr 15 aber wieder normal laufen.