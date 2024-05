Dieser Sommer wird sportlich: Nach der Fußball-EM kommen die Olympischen Spiele und die Paralympics in Paris. Vorbereitung und Training laufen bei den rheinland-pfälzischen Athleten und Athletinnen auf Hochtouren, so wie bei Merle Menje. Sie ist von Geburt an querschnittsgelähmt und tritt im Rennrollstuhl an. Die gebürtige Mainzerin trainiert in der Schweiz und in Baden-Württemberg. Zwischen Trainingslager und Wettkämpfen hat SWR-Reporterin Kira Rutkowski sie besucht.