per Mail teilen

Bei einem Schlaganfall muss es schnell gehen. Je früher einer oder einem Betroffenen geholfen wird, desto besser können Folgeschäden verhindert werden. Mit einer neuen Entwicklung an der Unimedizin Mainz kann man Schlaganfall-Patienten jetzt noch schneller helfen. Und zwar mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Bis jetzt war für bildgebende Verfahren wie MRTs meist nicht genug Zeit. Mit der Unterstützung von KI lassen sich MRT-Bilder in hoher Qualität jetzt in gut einer Minute erzeugen.