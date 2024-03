Fahrradindustrie verkauft mehr E-Bikes als normale Fahrräder

per Mail teilen

Die Fahrradhersteller in Deutschland haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr E-Bikes als herkömmliche Fahrräder verkauft. Das hat der Zweirad-Industrie-Verband ZIV bekannt gegeben. Der Trend zum E-Bike hat auch im vergangenen Jahr angehalten. Der Marktanteil der Räder mit E-Motor hat demnach noch einmal zugenommen. Konkrete Zahlen wird der ZIV auf einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag bekannt geben.