Entsetzen in Worms nach Angriff auf Ukraine-Helferin

Der tätliche Angriff auf eine Wormserin, die sich für die Ukraine engagiert, sorgt für Entsetzen. Vor allem im Internet verurteilen Menschen die Tat.

Feige Tat, unfassbar, ekelhaft – so kommentieren Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook den Angriff. Anetta Scheu hatte dort Fotos ihrer Verletzungen veröffentlicht und dazu geschrieben, dass sie sich von den Tätern nicht einschüchtern lasse: „Meine Wunden werden heilen, meine Wut bleibt.“ Unter ihrem Beitrag stehen zahlreiche Genesungswünsche und ganz viele aufmunternde Worte. Bei vielen schwingt Empörung mit: „Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. Gute Besserung! Ich bin sehr wütend“, schreibt ein Mann.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5459761414048018&set=a.999095146781356

Am vergangenen Wochenende war Anetta Scheu nachts von zwei Männern angegriffen worden. Sie hatten vor ihrem Haus auf die 48-Jährige gewartet und sie gefragt, wie lange sie die Ukraine noch unterstützen wolle. Dann schlug einer der Männer ihr so hart ins Gesicht, dass sie stürzte. So erzählte die Frau es im Gespräch mit dem SWR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, sollen auch Nachbarn befragt werden. Im Moment gebe es leider nur wenige Ermittlungsansätze. Deshalb bittet die Polizei dringend darum, dass sich mögliche Zeugen melden.

Wormser Oberbürgermeister verurteilt Attacke

Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) hat die Tat aufs Schärfste verurteilt. Er habe mittlerweile mit der Frau telefoniert und ihr Unterstützung zugesagt. Er freue sich, dass sie sich trotz des Angriffs auch weiterhin für die vom Krieg betroffenen Menschen einsetzen wolle.