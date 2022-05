Ukraine-Helferin in Worms von Unbekannten schwer verletzt

per Mail teilen

Anetta Scheu aus Worms-Heppenheim engagiert sich für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das ist ihr jetzt zum Verhängnis geworden.

In der Nacht auf Sonntag sei seine Frau Anetta allein nach Hause gekommen. So erzählt es ihr Ehemann im Gespräch mit dem SWR. Vor dem Haus hätten ihr dann zwei Männer aufgelauert.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Die Unbekannten hätten seine Frau gefragt, ob sie sich weiterhin für die Ukraine engagieren wolle. Als Anetta Scheu dies bejahte, habe ihr einer der Männer ohne Vorwarnung so hart ins Gesicht geschlagen, dass sie stürzte.

Mit zwei abgebrochen Zähnen, Verletzungen an der Lippe und Prellungen kam sie ins Wormser Klinikum, wo sie behandelt wurde. Anetta Scheu konnte noch am Wochenende entlassen werden und erstattete danach sofort Anzeige bei der Polizei.

Fahndung nach den Tätern läuft

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem geht es um die Frage, ob der Überfall auf die Ukraine-Helferin politisch motiviert war. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können.

Die Unbekannten sollen Kapuzenpullover und Masken getragen und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Beide waren jeweils etwa 1,80 Meter groß.

Ehepaar engagiert sich schon länger

Über den Überfall auf Anetta Scheu hatte zuerst die Wormser Zeitung berichtet. Demnach sagt Ortsvorsteher Alexandros Stefikos, dass die Heppenheimer extrem betroffen und schockiert über den Angriff auf Anetta Scheu seien. Man halte aber zusammen und werde die Ukraine weiter unterstützen.

Das Ehepaar Scheu engagiert sich in Worms-Heppenheim schon seit längerem in der Ukraine-Hilfe. Die beiden haben schon mehrere Spendenaktionen organisiert und nach Angaben des Mannes insgesamt 150 Tonnen an Hilfsgütern gesammelt.