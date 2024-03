per Mail teilen

Ein 80-jähriger Mann aus Wiesbaden muss sich wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Er soll im vergangenen Juni seine pflegebedürftige Ehefrau erwürgt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 80-Jährige seine Frau im sogenannten "Zustand der verminderten Schuldfähigkeit" getötet hat. Die 82-Jährige hatte mehrere Krankheiten und war bettlägerig. Als es passierte, soll sie sich vorher geweigert haben, zum Arzt zu gehen.

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass das ihren Ehemann so wütend gemacht hat, dass er seine Frau umbrachte. Der 80-Jährige soll sie so lange in ihrem Pflegebett gewürgt haben, bis sie erstickte.

Angeklagter soll vermindert schuldfähig sein

Direkt nach der Tat soll der Mann seinem Sohn geschrieben haben, was er getan hatte. Laut Staatsanwaltschaft gestand der 80-Jährige auch im Laufe des Ermittlungsverfahrens die Tat.

Da der 80-Jährige seine Ehefrau lange Zeit größtenteils selbst gepflegt hatte, gehen die Ermittler von einer "akuten Belastungssituation" aus und somit davon, dass der Angeklagte nur vermindert schuldfähig ist.

Der Angeklagte verbrachte rund drei Monate in Untersuchungshaft. Im September vergangenen Jahres wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.