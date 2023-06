Eine 81-jährige Frau ist am Samstagnachmittag tot in ihrem Haus in Wiesbaden-Klarenthal aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Am Samstag gegen 16 Uhr machte der Ehemann die grausige Entdeckung. Nach Angaben des Wiesbadener Kurier kam er von einem Termin nach Hause. Weil auf mehrmaliges Klingeln niemand öffnete, holte er bei der Nachbarin den Zweitschlüssel. Die Polizei wollte das weder bestätigen noch dementieren. Zusammen gingen sie ins Haus und fanden dort die verletzte Frau. Der Rettungsdienst konnte nur noch deren Tod feststellen. Polizei geht von Gewaltverbrechen aus Die Spurensicherung untersuchte den Fundort der Leiche. Nach den ersten Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von einem gewaltsamen Tod aus. Die Hintergründe der Tat werden aktuell ermittelt. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit. Sie sucht jetzt Zeugen, die am vergangenen Samstag zwischen 12 und 16 Uhr im Bereich Heinz-Ranly-Straße und Otto-Wels-Straße etwas Verdächtiges bemerkt haben. Die Wiesbadener Polizei ist unter der Rufnummer 06113450 zu erreichen.