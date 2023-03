Wieder ein Unfall auf der A60 - wieder keine Rettungsgasse

per Mail teilen

Auf der A60 bei Mainz-Finthen ist am Donnerstagabend ein Fahrzeug liegengeblieben. Wie bei dem schweren Unfall vor ein paar Tagen gab es wieder Probleme mit der Rettungsgasse.

Der Stau hätte nicht so lange werden müssen, wie er letztlich war. Davon ist die Autobahnpolizei Heidesheim überzeugt. Ein Kleintransporter hatte bei Mainz-Finthen am Donnerstagabend eine Panne und war auf dem rechten Fahrstreifen liegengeblieben. Sehr schnell staute sich der Verkehr auf der A60 in Fahrtrichtung Ingelheim.

Kein Abschlepper war frei

Probleme gab es laut Autobahnpolizei gleich in mehrfacher Hinsicht: Zunächst hatte der verständigte Abschleppdienst kein freies Auto mehr. Der Ersatzdienst brauchte dann erheblich länger zu dem Pannenfahrzeug, weil nicht überall eine Rettungsgasse gebildet worden war. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, gegen zwei Verkehrsteilnehmer sei deshalb Anzeige erstattet worden.

Zum zweiten Mal ein langer Stau auf der Autobahn

Bis das liegengebliebene Fahrzeug abtransportiert werden konnte, staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg zurück. Genau dort gab es am Mittwoch einen schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw.

In diesem Fall stauten sich die Autos in der anderen Richtung auf der A60 über viele Kilometer. Auch hier hatten Rettungskräfte große Schwierigkeiten zur Unfallstelle zu gelangen, weil es auch in diesem Fall entweder keine Rettungsgasse gab oder diese Gasse von Verkehrsteilnehmern zugefahren wurde. Auch hier gab es mehrere Anzeigen.