Ein schwerer Unfall in der Nähe des Hechtsheimer Tunnels in Mainz hat am Mittwochabend für Verkehrschaos gesorgt. Gut zwei Stunden lang ging auf der A60 nichts mehr.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18:00 Uhr auf der A60 am Autobahnkreuz Mainz-Süd. Eine 58-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein Lkw auf ihr Auto aufgefahren und hatte sie mit ihrem Wagen in das vor ihr fahrende Auto gedrückt. Dabei wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie, anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Außerdem verteilten sich Trümmerteile der Unfall-Fahrzeuge auf drei der vier Fahrstreifen, sodass diese erst einmal nicht genutzt werden konnten. Langer Rückstau wegen Unfall auf A60 Wegen des Unfalls kam es zu einem langen Rückstau. Durch die vielen Abgase der Autos wurde dann die Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Tunnel ausgelöst. Alle Schranken des Tunnels schlossen sich automatisch. Dabei wurde laut Polizei ein Auto beschädigt, das unter der Schranke stand. Außerdem blieben laut Polizei noch einige Autos wegen technischer Probleme liegen. Erst nach gut zwei Stunden konnte der Verkehr auf der A60 wieder fließen.