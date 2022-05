Weniger gestohlene Fahrräder in Mainz

Zu Beginn der Fahrradsaison liegt die Zahl an Rad-Diebstählen in Mainz auf dem Niveau des Vorjahres. Von Januar bis März wurden laut Polizei bislang rund 120 Fahrräder gestohlen.

Insgesamt seien die Fahrrad-Diebstähle in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen so eine Polizeisprecherin. So wurden letztes Jahr rund 700 Räder gestohlen und damit etwa 15 Prozent weniger als 2020. Schlecht ist nach Angaben der Mainzer Polizei allerdings die Aufklärungsqoute bei Rad-Diebstählen. So konnten im vergangenen Jahr lediglich etwa acht Prozent der gestohlenen Räder wiedergefunden werden.

Auch deshalb raten Polizei und Verbraucherzentrale zur Vorbeugung. Es sei wichtig, vor allem massive Schlösser zur Sicherung der Räder zu verwenden. Als Maßstab gelte, dass für ein gutes Schloss etwa zehn Prozent des Kaufpreises des Fahrrades investiert werden sollte. Sinnvoll sei außerdem, die kostenlose Fahrradpass-App der Polizei zu nutzen. Dort könnten alle wichtigen Daten gespeichert werden.