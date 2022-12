Parteien in Mainz mussten Wahl-Plakate für einen Tag abhängen

per Mail teilen

Die Grünen, die CDU und die FDP in Mainz haben ihre Wahlplakate 24 Stunden zu früh aufgehängt. Grund war offenbar ein Missverständnis.

Am 12. Februar wird in Mainz ein neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin gewählt, nun geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Bislang durften im Stadtgebiet nur Plakate mit Veranstaltungshinweisen aufgehängt werden, jetzt dürfen die "echten" Wahlplakate aufgehängt werden. Allerdings waren einige Parteien zu schnell.

Einen Tag zu früh plakatiert

"Im gesamten Stadtgebiet wird für den Zeitraum von Mittwoch, den 28.12.2022, 24:00 Uhr, bis Sonntag, den 12.02.2023, 24:00 Uhr, die Plakatierung gestattet" - so heißt es in einem Schreiben, das die Stadt Mainz offiziell an die Fraktionen im Stadtrat geschickt hat.

Eigentlich ist daran nichts falsch zu verstehen, sollte man meinen. Aber die Grünen hatten die Formulierung so verstanden, dass sie bereits um Mitternacht vom 27. auf den 28.12. plakatieren dürften. Deshalb legten sie los - und bekamen prompt Ärger mit der Mainzer Stadtverwaltung. Nach Angaben der "Allgemeinen Zeitung" hatten sie sich zuvor im Büro des Übergangs-Oberbürgermeisters Günter Beck informiert, wo der falsche Termin zur Plakatierung angeblich bestätigt wurde. Beck selbst bestritt dies in einer Mitteilung: Er sei erstaunt über die Fehlplakatierung. Die Plakate würden nun kostenpflichtig entfernt.

"Ich verstehe nicht, wie die Formulierung der Gestattung der Wahlplakatierung missverstanden werden konnte. Sie regelt ganz klar den frühestmöglichen Plakatierungszeitpunkt. Dass nun die Kolleg:innen des Vollzugsdienstes Plakate entfernen, gehört zu den bekannten Spielregeln."

Die Grünen-Vorsitzende Christin Sauer sagte dem SWR, es tue ihr leid, die falsche Plakatierung sei nicht absichtlich geschehen. Die ehrenamtlichen Helfer der Grünen seien tatsächlich davon ausgegangen, dass die Frist in der Nacht zu Mittwoch beginnt.

Sauer sagte außerdem, das Wahlkampfteam der Grünen werde es sicher nicht schaffen, die zu früh platzierten Plakate alle wieder zu entfernen. Schließlich gehe es um mehrere Hundert Plakate, die bereits in verschiedenen Stadtteilen hängen. Dafür werde man nun vermutlich ein Bußgeld zahlen müssen.

Sie wollen Mainzer Oberbürgermeister werden Sieben Kandidatinnen und Kandidaten stehen im Februar zur Wahl des Mainzer Oberbürgermeister-Amtes. Wir listen sie in alphabetischer Reihenfolge für Sie auf: Marc Engelmann, FDP Nino Haase, parteilos Lukas Haker, Die Partei Mareike von Jungenfeld, SPD Martin Malcherek, Die Linke Manuela Matz, CDU Christian Viering, Bündnis 90/Die Grünen

Auch CDU hängte Plakate zu früh auf

Aber nicht nur die Grünen haben diesen Fehler gemacht: Auch andere Parteien haben zu früh plakatiert. So hat etwa die CDU im Stadtteil Lerchenberg bereits in der Nacht zu Mittwoch Plakate mit ihrer OB-Kandidatin Matz aufgehängt. Matz ist Ordnungsdezernentin der Stadt Mainz und hätte es eigentlich besser wissen müssen.

Doch auch sie sagt, es handele sich um ein Missverständnis. Offenbar hätten ein paar übereifrige freiwillige Helfer den Fristbeginn falsch interpretiert. Matz hat ihre Parteimitglieder nach eigenen Angaben angewiesen, die Plakate vorübergehend wieder abzuhängen.