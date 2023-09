Vorlesen für mehr Mut: Hund Odin hört Kindern beim Lesen zu

per Mail teilen

Kindern zuhören, die beim Vorlesen noch Fehler machen? Das macht dem Hund Odin gar nichts. Er ist ausgebildeter Vorlesehund und nimmt Kindern in Ingelheim die Angst vorm Vorlesen.

Entspannter kann ein Hund wohl kaum sein: Odin, ein sechs Jahre alter Mischling, liegt alle Viere von sich gestreckt auf dem Rücken und lässt sich von Jadzia beim Vorlesen kraulen. Er ist tiefenentspannt - und Jadzia ist es auch.

Die Achtjährige geht zur Grundschule und hat noch etwas Angst, lange Texte vor einer großen Gruppe zu lesen. Vor Odin traut sie sich. Er beurteilt ihr Lesen nicht, lacht nicht und hört einfach nur geduldig zu. "Odin ist so ein lieber Hund. Er ist ganz zutraulich", sagt das Mädchen.

Jadzia liest Hund Odin vor. Er ist ganz entspannt und beruhigt so auch die Grundschülerin. SWR

Einmal in der Woche kann Odin vorgelesen werden

Seit knapp vier Wochen können aktuell drei Kinder dem Hund vorlesen. Dazu mussten sie sich in der Ingelheimer Mediathek anmelden. Vorgelesen wird immer Mittwochs für etwa 20 Minuten. Jedes Kind bekommt vier Termine.

Zum Beginn einer Vorlesestunde sucht sich das Kind ein Buch aus, welches es Odin vorlesen möchte. Dann kann es so lange lesen, wie es mag. Manchmal sind es die vollen 20 Minuten, manchmal auch nur fünf Minuten.

"Es soll kein Zwang sein. Ein bisschen lesen sollen die Kinder zwar schon, aber ansonsten können sie sich nur mit Odin beschäftigen."

Vorlesehund Odin kann mehr als nur zuhören: Ein guter Kuschelpartner ist er auch. SWR

Wenn die Kinder Odin vorlesen, dann sind nur Odin und sein Frauchen Jacqueline Wolff im Raum. So können sich die Kinder freier entfalten und sind entspannter. Jacqueline Wolff ist Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Ingelheimer Mediathek.

Odin ist ausgebildet als Besuchshund

Um als Vorlesehund arbeiten zu dürfen, hatte Jacqueline Wolff mit Odin eine Ausbildung zum Besuchshund absolviert. Hier wurde unter anderem gelernt, wie der Hund auch in stressigen Situationen ruhig bleibt. Wenn die Kinder ihm nun vorlesen, liegt er meist entspannt neben ihnen und döst. Das beruhigt die Kinder und schenkt ihnen Mut beim Vorlesen. Laut Besitzerin Jacqueline Wolff gebe diese Art des Vorlesens den Kindern viel Selbstbewusstsein.

Neue Termine sind schon in Planung

Dass das Projekt dann doch so gut angenommen würde, hatte Jacqueline Wolff nicht gedacht. Mittlerweile hat das Projekt so viel Interesse geweckt, dass die Warteliste für die nächsten Termine immer länger wird. Sie und das gesamte Team der Mediathek sind sehr froh, dass es so viele Kinder gibt, die durch Odin ihr Lesen verbessern wollen.

In der Mediathek in Ingelheim können Kinder einmal in der Woche einem Vorlesehund vorlesen. SWR

Wer sich für Termine beim Vorlesehund Odin interessiert, kann sich über die Internetseite der Mediathek Ingelheim an das Team der Bibliothek wenden und sich auf die Warteliste setzen lassen.