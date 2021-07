Bei einem Unfall auf der A66 zwischen dem Schiersteiner Kreuz und Wiesbaden-Biebrich ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen.

Der 78-Jährige sei am Dienstag gegen 14:20 Uhr bei einem Rückstau vor der Salzbachtalbrücke mit seinem Auto auf einen Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Wiesbaden war die Strecke in Richtung Frankfurt bis in die Abendstunden gesperrt.

An der Stelle besteht ein Lkw-Verbot

Inzwischen wird überprüft, ob die Beschilderung an dieser Stelle für Lastwagen ausreichend ist. Nach Polizeiangaben dürfen Lkw über 3,5 Tonnen seit dem 1. Juli nicht mehr auf der A66 zwischen dem Schiersteiner Kreuz und der Anschlussstelle Biebrich fahren. Dadurch soll der Verkehr rund um die gesperrte Salzbachtalbrücke entlastet werden. Der Lkw, der am Dienstag in den tödlichen Unfall verwickelt war, wog laut Polizei über 3,5 Tonnen.