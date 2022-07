per Mail teilen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag Schüsse in der Alzeyer Innenstadt abgefeuert. Wie die Polizei berichtet, hatten sich mehrere Anrufer gemeldet und von Schussgeräuschen berichtet. Vor Ort stellten die Polizisten mehrere Platzpatronen einer Schreckschusspistole sicher. Zeugen berichteten, dass es am Alzeyer Obermarkt zu einem Streit zwischen vier Personen gekommen war. Diese waren aber noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet.