Über den Umgang mit Wohnungslosen

Anmod:

Wohnungslose gehören inzwischen irgendwie zum Bild unserer Städte. In diversen Hauseingängen, Nischen oder Parkhäusern lagern sie mitsamt ihrem Hab und Gut. Was sie dorthin gebracht hat, das behalten sie gern für sich und sind damit für viele andere Menschen ein Mysterium. Der Mainzer Verein Armut und Gesundheit in Deutschland will damit aufräumen. Er bietet im August erstmals eine Infoveranstaltung für jedermann an, die über Wohnungslose aufklären soll. Golo Schlenk berichtet.

Abmod:

Die Veranstaltung beim Mainzer Verein Armut und Gesundheit in Deutschland ist am 13. August. Anmeldeschluss ist der 26. Juli.