Ein Ausflug im Wald bei Trechtingshausen endete für einen Wanderer im Krankenhaus. Er stürzte am Sonntagnachmittag in unwegsamem Gelände ab. Es folgte ein großer Rettungseinsatz.

Der Mann war in der Nähe des Schweizerhauses bei Trechtingshausen (Kreis Mainz-Bingen) allein unterwegs, als er abrutschte und einen Hang hinunterstürzte. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und war noch in der Lage, per Handy Hilfe zu rufen. Um den Mann zu retten, rückten Feuerwehr und Polizei mit "starken Kräften" an.

Polizei dankt Anwohnern für Unterstützung

Sogar ein Hubschrauber und die Höhenrettung wurden angefordert. Es gelang schließlich, den Mann aus dem Wald zu retten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei richtet in einer Pressemitteilung den Anwohnern einen ausdrücklichen Dank aus. Sie hätten den Einsatzkräften "mit Rat und Tat zur Seite gestanden" und für Verpflegung gesorgt.