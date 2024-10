Transfusionszentrale in Mainz braucht dringend Spender

per Mail teilen

Man hat unwillkürlich Gedanken an Dracula oder überhaupt Vampire, wenn man von der "Blutbank" in Mainz hört. Dabei ist die Transfusionszentrale, wie sie korrekt heißt, eine ganz wichtige Einrichtung! Denn sie versorgt nicht nur die Mainzer Uniklinik, sondern Krankenhäuser in ganz Rheinland-Pfalz mit dringend benötigten Blutkonserven, etwa bei schweren Unfällen: 55.000 Konserven pro Jahr. Heute feiert die Transfusionszentrale ihr 70-jähriges Bestehen und SWR-Reporterin Ilona Hartmann hat sich den Betrieb dort mal aus der Nähe angeschaut.