Jetzt noch schnell Weihnachtsgeschenke bestellt. Päckchen an die Freundin in Stuttgart verschickt oder an die Tante ausm Schwarzwald. Die Weihnachtszeit ist für Paketdienste die heiße Phase im Jahr. Deutschlandweit werden bis zu 70 Prozent mehr Pakete verschickt, heißt es von der DHL. Und die Mitarbeitenden in den Logistikzentren und die Zusteller haben alle Hände voll zu tun. So wie Thilo Eberhard. Er fährt in Nieder-Olm im Kreis Mainz-Bingen Pakete aus. Und jetzt vor Weihnachten eben auch viele Geschenke. Und SWR1-Reporterin Antje Seemann ist zu ihm in den Lieferwagen gestiegen.

Infos z.B. Abmod: Am 24. wird noch ausgeliefert ("Normaler Werktag"), am 20.12. ist Stichtag, wenns noch vor Weihnachten ankommen soll