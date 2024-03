Die Entscheidung ist gefallen: Die größte Sportveranstaltung für Menschen mit und ohne geistige Behinderung in Rheinland-Pfalz, die Special Olympics Landesspiele, findet erstmals in der Landeshauptstadt statt.

Es ist das bedeutendste Event dieser Art in Rheinland-Pfalz, sagen die Verantwortlichen von Special Olympics Rheinland-Pfalz, der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung im Land. Die Entscheidung sei in der vergangenen Woche gefallen und alle Beteiligten seien sehr glücklich darüber, so ein Sprecher.

4.000 Menschen zu Special Olympics in Mainz erwartet

Etwa 1.000 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern werden im übernächsten Sommer in die Landeshauptstadt kommen. Sie starten dann in mehr als zehn Sportarten - darunter Fußball, Leichtathletik und Schwimmen, aber auch Golf, Boccia und Tennis. In vielen Wettbewerben werden Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung auch in gemeinsamen Teams mit dabei sein.

Zudem werden mehrere tausend Helferinnen und Helfer erwartet, die die Spiele unterstützen werden.

Special Olympics sollen Fest der Begegnung werden

Dazu gibt es nach Angaben der Verantwortlichen ein großes Rahmenprogramm, um die Landesspiele zu einem inklusiven Fest der Begegnung zu machen. "Wir freuen uns sehr, dass die nächsten Landesspiele erstmals in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz stattfinden werden", so Burkhard Schappert, Präsident des Landesverbandes. 2023 habe man mit den Special Olympics World Games in Berlin die Begeisterungsfähigkeit der Bevölkerung für den Sport von Menschen mit geistiger Behinderung hautnah erlebt.

Stadt Mainz freut sich über Zusage für Special Olympics

Auch der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und Bürgermeister Günter Beck (Bündnis90/Die Grünen) freuen sich über die Zusage für das Großereignis: "Wir blicken voller Vorfreude auf drei Tage voller spannender Wettbewerbe, unvergesslicher Begegnungen und dem besonderen Special Olympics-Gefühl in 2025."

Wir sind überzeugt, dass die Mainzerinnen und Mainzer die Athletinnen und Athleten offen und herzlich bei uns willkommen heißen werden.



Wann genau die Special Olympics Rheinland-Pfalz stattfinden werden, ist noch unklar. Nach Angaben der Verantwortlichen geht das Organisationskomitee in diesem Frühjahr in die konkreten Planungen. Dabei soll dann auch das Veranstaltungsdatum festgelegt werden.