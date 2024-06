Die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz hat in einigen Orten und Städten für Überraschungen gesorgt. In Norheim im Kreis Bad Kreuznach ist zum Beispiel der einzige Kandidat für die Wahl zum Ortsbürgermeister nicht gewählt worden. Ein paar Kilometer weiter, in Rehbach, ist der amtierende Ortsbürgermeister hingegen mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. SWR-Reporterin Vanessa Siemers berichtet.

Sendung am Mo. , 10.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz