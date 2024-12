14 Wohnungseinbrüche in zwei Wochen

Überall in Rheinhessen und an der Nahe treiben zurzeit Einbrecher ihr Unwesen. In Bingen wollen die Bürgerinnen und Bürger das nicht länger hinnehmen.

Vermutlich ist es der dunklen Jahreszeit geschuldet: Einbrecher haben zurzeit Hochkonjunktur. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach verzeichnet aktuell deutlich mehr Wohnungseinbrüche. Viele Einbrüche rund um Bingen und Bad Kreuznach Besonders betroffen sind demnach das Stadtgebiet von Bingen sowie das Bad Kreuznacher Umland. In den vergangenen zwei Wochen ereigneten sich dort insgesamt 14 Taten. Die bislang unbekannten Täter klauten dabei vor allem Bargeld und Schmuck. Die Einbrüche erfolgten meist in den frühen Abendstunden, wenn niemand zu Hause ist. Binger Bürger gründen WhatsApp-Gruppe Nach SWR-Informationen hat sich jetzt in Bingen eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern zusammengetan. Knapp 80 Leute seien per WhatsApp miteinander in Kontakt, sagt Christian Wulf, der die Gruppe nach eigenen Angaben gegründet hat. Es handele sich nicht um eine Bürgerwehr. Man wolle sich aber gegenseitig informieren und sensibilisieren, damit alle aufmerksamer sind. Christian Wulff wohnt in Bingen in einem Mehrfamilienhaus. Bei ihm selbst sei noch nicht eingebrochen worden, berichtet er, aber bei zwei seiner Nachbarn im Haus. Verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei Polizei melden Die Polizei begrüßt es laut Sprecher Rinaldo Roberto grundsätzlich, wenn Menschen aufmerksam sind und sich gegenseitig informieren, wenn etwas Auffälliges in ihrer Nachbarschaft passiert, um dann die Polizei zu rufen. Das können Sie tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen: Tipps der Polizei Mit der dunklen Jahreszeit, steigt oft auch die Zahl der Einbrüche an. Damit man erst gar nicht Opfer wird, kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Hier kann man die Polizei zurate ziehen, die entsprechende Beratungen anbietet. Zum Beispiel raten die Beamten: Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Weitere Sicherheit bietet der Polizei zufolge zum Beispiel auch eine sogenannte Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Im Unterschied zu einer normalen Alarmanlage werden damit Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Weitere Tipps und Infos zur Beratung Sie zum Beispiel auf der Website der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH der Polizei. Und so bittet auch die Polizei in Bad Kreuznach: Wer verdächtige Personen, ortsfremde Fahrzeuge oder ungewöhnliche Aktivitäten bemerkt, solle das sofort bei der örtlichen Polizei oder per Notruf unter 110 melden. Polizei Mainz bietet Beratung zum Einbruchsschutz Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet außerdem individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos. Video herunterladen (49,3 MB | MP4)