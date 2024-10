Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei am Montagabend im hessischen Gernsheim. Ein Einbrecher hatte in einer Kita Alarm ausgelöst. Die Polizei erwischte ihn in der Küche.

