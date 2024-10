Prozess am Mainzer Landgericht - Mann soll Ex-Freundin als Geisel genommen haben

per Mail teilen

Er soll seine Ex-Freundin als Geisel genommen und sie mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Dafür muss sich ein 28-jähriger Mann heute vor dem Mainzer Landgericht verantworten.

Der 28-Jährige soll seine ehemalige Freundin im August 2023 in ihrer Wohnung in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) aufgesucht haben. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Anklage auch ihre vier gemeinsamen Kinder in der Wohnung. Der Angeklagte habe dann die Frau zur Rede gestellt, weil er glaubte, dass sie eine Affäre habe.

Waffe an den Kopf gehalten

Dabei soll er sie mit einer echt aussehenden goldenen Schreckschusswaffe bedroht haben. Nach Angaben des Gerichts hat er ihr die Waffe an die Stirn gehalten und sie damit gezwungen, im Zimmer zu bleiben. Da seine ehemalige Partnerin Angst um ihr Leben gehabt habe, habe sie gehorcht.

Angeklagter soll Ex-Freundin mehrmals auf Kopf geschlagen haben

Während der nächsten Stunden soll der Angeklagte seiner ehemaligen Freundin mehrmals auf den Hinterkopf geschlagen haben. Außerdem soll er auf ihrem Oberschenkel eine brennende Zigarette ausgedrückt haben.

Während der Mann seine Ex-Freundin bedrohte, kam laut Anklage der Chef der Frau in die Wohnung dazu. Er habe versucht, den Angeklagten zu beruhigen und ihn dazu zu bringen, die Frau frei zu lassen.

Allerdings sei ihm das nicht gelungen. Erst nach knapp vier Stunden sei es der Frau, dem Chef und den Kindern gelungen, das Haus in Appenheim zu verlassen.

Polizei musste Angeklagten überwältigen

Knapp eine Stunde danach haben laut Gericht Spezialkräfte der Polizei den 28-Jährigen überwältigen können. Der Mann befindet sich derzeit wegen anderer Straftaten in Haft und muss sich heute einer weiteren Anklage stellen.