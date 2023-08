per Mail teilen

Die Polizei hat wegen eines auffälligen Mannes in Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen mehrere Straßen im Ortskern gesperrt. Inzwischen wurde der Mann festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, hagtte sich am Nachmittag ein Zeige gemeldet, der angab, der Mann halte sich alleine in einer Wohnung auf. Er sei in einem unklaren psychischen Zustand und möglicherweise bewaffnet.

Neben mehreren Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Mainz waren auch Spezialkräfte sowie des Landeskriminalamtes vor Ort.