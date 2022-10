Keine Fernzüge am Hauptbahnhof Mainz: Kritik von Fahrgastverband

per Mail teilen

Zurzeit halten keine ICs und ICEs in Mainz. Viele Reisende haben sich bereits beim Fahrgastverband Pro Bahn beschwert. Vor allem über mangelnde Information.

"Mir fehlen die Worte, wie unverschämt das ist", sagt Martin Mendel, der Landesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn. Ohne das groß anzukündigen, hatte die Deutsche Bahn die meisten Fernverkehrsverbindungen für Mainz gestrichen. Seit vergangenem Wochenende halten am Mainzer Hauptbahnhof fast keine ICs und ICEs mehr.

"Es gibt Zugreisende, die erfahren erst kurz vor ihrem Halt in Frankfurt, dass sie dort aussteigen und mit der Regionalbahn nach Mainz weiterfahren müssen", beschreibt Mendel die Situation. Die Deutsche Bahn hätte darüber viel offensiver informieren müssen, kritisiert er. Auch Hinweisschilder an den größeren Bahnhöfen in der Nähe wären eine Möglichkeit gewesen.

Züge müssen wegen Bauarbeiten Umleitung fahren

Die Situation weckt Erinnerungen an den Sommer 2013, als der Mainzer Hauptbahnhof wochenlang vom Fernverkehr abgehängt war, weil es im Stellwerk Personalmangel gab. Dieses Mal sind Bauarbeiten der Grund: Die Fernverkehrszüge müssen eine Umleitung fahren, weil am Bahnhof Römisches Theater in Mainz die Gleise erneuert werden.

Am Bahnhof Römisches Theater in Mainz werden die Gleise erneuert. Fernverkehrszüge müssen deshalb Umwege fahren. SWR Daniel Brusch

Kein Ersatzhalt in Mainz-Mombach

Auch das ruft bei Martin Mendel von Pro Bahn Stirnrunzeln hervor. Die Gleise dort seien seines Wissens nach erst 2018 komplett neu gemacht worden. Mendel kritisiert außerdem, dass die ICEs und ICs, die den Hauptbahnhof nicht anfahren können, nicht wenigstens in Mainz-Mombach halten. Das sei nämlich eigentlich von der Deutschen Bahn für solche Fälle einmal geplant gewesen.

Güterverkehrsverband nennt Kommunikation "desaströs"

Kritik kommt auch von Güterverkehrsunternehmen. Eine Sprecherin des Verbands Die Güterbahnen nennt die Kommunikation der Deutschen Bahn desaströs. Zwar fahren die meisten Güterzüge vor allem auf der rechten Rheinseite über Mainz-Bischofsheim und Mainz-Kastel. Die Strecke über das Römische Theater und den Hauptbahnhof sei aber eine wichtige Ausweichstrecke, falls es auf der rechten Rheinseite zu Behinderungen komme, erzählt Sven Flore von SBB Cargo International.

Und das passiert in letzter Zeit laut Flore sehr häufig. Sein Unternehmen schickt viele Güterzüge über die Strecken im Rhein-Main-Gebiet. Ein Grund für die Schwierigkeiten sei, dass im Stellwerk in Bischofsheim immer wieder Fahrdienstleiter ausfielen, was die ohnehin schon schwierige Verkehrslage im Rhein-Main-Gebiet dann noch verschärfe.

Ende der Umleitungen am Montag?

Die Gleisarbeiten am Bahnhof Römisches Theater sollen nach Angaben der Deutschen Bahn am Wochenende beendet werden. Ab Montag früh müssten dann die Fernverkehrszüge nicht mehr umgeleitet werden und könnten wieder regulär den Mainzer Hauptbahnhof anfahren.