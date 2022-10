Mainzer Hauptbahnhof eine Woche lang vom Fernverkehr abgeschnitten

Zugreisende von und nach Mainz müssen derzeit weite Umwege einplanen. Bis nächste Woche hält am Hauptbahnhof kaum ein Fernzug.

Grund für die Einschränkungen sind nach Angaben der Deutschen Bahn Bauarbeiten am Bahnhof Römisches Theater in der Mainzer Altstadt. Dort werden laut einer Bahnsprecherin die Gleise erneuert.

Die Strecke von Frankfurt zum Mainzer Hauptbahnhof, die über diesen Bahnhof führt, könne deshalb seit Freitagabend nicht von Fernverkehrszügen befahren werden. Die Züge würden umgeleitet.

Regionalverkehr am Mainzer Hauptbahnhof nicht betroffen

Reisende werden auch auf andere Verbindungen verwiesen. Wer zum Beispiel mit dem ICE oder Intercity von Mainz nach Koblenz will, der muss zunächst mit einem Regionalzug nach Bingen fahren und kann dort erst in einen Intercity steigen.

Der Regionalverkehr ist von den Umleitungen nicht betroffen. So halten am Bahnhof Römisches Theater weiterhin S-Bahnen und Regionalzüge. Die Gleisarbeiten sollen am Montag in einer Woche (24.10.) beendet sein.

Bahnreisende fühlen sich schlecht informiert

Kritik kommt von Bahnreisenden. Sie bemängeln, dass die Bahn nicht ausreichend informiert habe. Ein Betroffener sagte dem SWR, er habe nur durch Zufall mitbekommen, dass sein Zug ausfällt.

"Zum Glück habe ich durch Zufall mitbekommen, dass mein Zug nicht kommt. Sonst hätte ich blöd am Gleis gestanden."

Als Pendler sei er auf verlässliche Verbindungen angewiesen, so der Betroffene. Er finde es extrem ärgerlich, dass die Bahn diese Einschränkungen nicht vorab bekannt gemacht habe.

Die Bahn hingegen argumentiert, sie habe zu Beginn des Jahres alle ihre Baustellen für 2022 vorgestellt. Damals sei auch die Gleiserneuerung am Römischen Theater genannt worden.