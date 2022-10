Polizei Bad Kreuznach zieht getunte Autos aus dem Verkehr

per Mail teilen

Immer wieder hatten sich Anwohner in Bad Kreuznach über lautstarke Raser und Poser beschwert: Jetzt hat die Polizei mit einer groß angelegten Kontrolle reagiert.

In der Vergangenheit hätten sich die Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern gehäuft, so die Polizei. Sie ärgerten sich über die so genannten Poser, die mit ihren aufgemotzten Autos durch die Stadt rasten.

Deshalb habe man bei den Kontrollen verstärkt auf entsprechend auffällige Fahrzeuge geachtet und überprüft, ob diese illegal verändert worden seien. Zwei Kontrollstellen hintereinander wurden dafür an zwei Zubringerstraßen in die Bad Kreuznacher Innenstadt eingerichtet.

Mehr als 20 Autos stillgelegt

Insgesamt überprüfte die Bad Kreuznacher Polizei nach eigenen Angaben an die 100 Personen in rund 70 Fahrzeugen. Bei mehr als 20 Autos konnten erhebliche Mängel festgestellt werden. Sie wurden daraufhin stillgelegt, den Fahrern wurde die Weiterfahrt verboten.

Hier kommt die Leistung aus dem Kofferraum. Kompressoren bringen zusätzliche PS. Polizeidirektion Bad Kreuznach

Gutachten für angebaute Teile gefälscht

Außerdem leiteten die Beamten sieben Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Betrug und Falschbeurkundung ein. Unter anderem hatten Fahrzeughalter Gutachten für bestimmte Anbauteile gefälscht.

Aufgrund der großen Anzahl an Verstößen will die Polizei weiter kontrollieren.